Bursa'da korkutan kaza! 7 kişi yaralandı

Bursa'da işçi taşıyan servis minibüsü ile kamyonetteki kaza yaptı. Kazada, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da korkutan kaza! 7 kişi yaralandı

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okuldaki işçileri taşıyan 16 S 6738 plakalı servis minibüsü, 16 AGJ 872 plakalı ticari kamyonete arkadan çarptı.

Bursa'da korkutan kaza! 7 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle, servisteki 6 kişi ve ticari araçtaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Bursa'da korkutan kaza! 7 kişi yaralandı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Trafik kaza sebebiyle araç akışı kontrollü olarak tek şeritten verilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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