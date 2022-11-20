Bursa'da korkutan kaza: Araç köprüden uçtu, yaralılar var

Bursa'da virajı alamayan hafif ticari araç bariyerleri devirip 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu. Kazada kullanılamaz hale gelen araçta 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da korkutan kaza: Araç köprüden uçtu, yaralılar var

Kaza, 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeniceağbat Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhsin Y. idaresindeki 16 KLC 27 plakalı kontrolden çıkan otomobil bariyerleri devirip 5 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu.

Bursa'da korkutan kaza: Araç köprüden uçtu, yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'da korkutan kaza: Araç köprüden uçtu, yaralılar var

İtfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da korkutan kaza: Araç köprüden uçtu, yaralılar var

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan Sinem A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da korkutan kaza: Araç köprüden uçtu, yaralılar var

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