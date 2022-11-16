Bursa'da mahalleliyi ayağa kaldıran yangın! Yaktığı sigara hem canından hem de evinden ediyordu!

Bursa'da tek başına yaşayan bir adamın gece saatlerinde yaktığı sigarayı söndürmeden uyuması sonrası evinde yangın çıktı, vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Bursa'da mahalleliyi ayağa kaldıran yangın! Yaktığı sigara hem canından hem de evinden ediyordu!

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemer Çeşme Mahallesi, Ayşen Sokak üzerinde bulunan tek odalı bir evde yaşanan olayda iddiaya göre hurdacılık yapan 42 yaşındaki Muammer Koyun, eve geldiğinde yanında bulundurduğu sigarayı içmek için yaktı. Sigara içerken bir süre sonra uyuyakalan adam alevlerin içinde kaldı.

Bursa'da mahalleliyi ayağa kaldıran yangın! Yaktığı sigara hem canından hem de evinden ediyordu!

Üst katta televizyon izleyen komşusu ise dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirerek aşağı inip alevlerin yükseldiği yere girdi. Arkadaşının alevlerin içinde kaldığını gören Abdullah D. ilk müdahaleyi suyla yapmaya çalıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yaralanan adam sağlık ekiplerine teslim edilip Muammer Koyun Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri ufak çaplı yangının sigaradan çıktığını tespit etti.

Bursa'da mahalleliyi ayağa kaldıran yangın! Yaktığı sigara hem canından hem de evinden ediyordu!

YANGIN SİGARADAN ÇIKMIŞ

Yangına ilk müdahalede bulunan üst komşu Abdullah D. “Yukarıda televizyon izliyordum. Aşağıdan duman geldiğini gördüm. Hemen alt kata indim. Baktım arkadaşım alevlerin içinde kalmış. Hemen su dökerek müdahale ettim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Hurdacılık yapan gariban bir adamdı. Muhtemelen sigara içerken uyuyakalmış. Ekipler yangının sigaradan çıktığını tespit etti” dedi.

1
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaçak elektriği önlemek için saatlerin direklere asılmasına tepki gösterdiler
Kaçak elektriği önlemek için saatlerin direklere asılmasına tepki gösterdiler
Belediye Başkanından çalışanlarına büyük jest! Yüzde 115 oranında zam yaparak aylık net...
Belediye Başkanından çalışanlarına büyük jest! Yüzde 115 oranında zam yaparak aylık net...
Muğla'da kan donduran kadın cinayeti! Eşini katletti, brandaya sarıp ormanlık alana bıraktı! Kayıp ihbarında bulunarak yakayı ele verdi!
Muğla'da kan donduran kadın cinayeti! Eşini katletti, brandaya sarıp ormanlık alana bıraktı! Kayıp ihbarında bulunarak yakayı ele verdi!
Husumetli ayrıldığı işine gidip çalışanlara saldırdı, 2 kişiyi bıçakla yaraladı!
Husumetli ayrıldığı işine gidip çalışanlara saldırdı, 2 kişiyi bıçakla yaraladı!
Son Haberler
Dakikalarca siren çalan ambulansa yol vermedi, frene bastı
Dakikalarca siren çalan ambulansa yol vermedi, frene bastı
Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor
Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor
Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor
Bursa'da feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapmıştı! O şahıs hakkında karar verildi
Bursa'da feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapmıştı! O şahıs hakkında karar verildi
Ulusal Katkı Beyanı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Kurum: "Tüm sektörlerimizle birlikte iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz"
Ulusal Katkı Beyanı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Kurum: "Tüm sektörlerimizle birlikte iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz"
Çok Okunanlar
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
Antalya’da zehir tacirlerine nefes kesen operasyon: Gözaltına alındılar
Antalya’da zehir tacirlerine nefes kesen operasyon: Gözaltına alındılar
Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı
Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!