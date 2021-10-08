Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi

Bursa'da Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin ortak yürüttüğü meme kanseri farkındalığı hareketi adına "Pembe Sokak Lambaları Projesi" hayata geçirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında erken tanı konusuna dikkat çekildi.

Bursa'daki bazı sokak direklerinin lambaları pembe kumaşlarla kaplanarak akşam saatlerinde bir süre pembe renkte ışık saçtı.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, sosyal sorumluluk projesinin kamuoyundaki yerinin önemli olduğunu belirtti.

Kadın kanser türlerinde en sık rastlanılan meme kanserine farkındalık yaratmak için UEDAŞ ve üyeleriyle ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Eroğlu, "Bu projede kadın kanser türlerine farkındalık yarattığı için UEDAŞ’a çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

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