Kırmızı Oda 46. bölüm full, tek parça izle | TV8 Kırmızı Oda 46. bölüm canlı izleNFT nasıl alınır? NFT nedir, nasıl satılır?Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turları tamamlandı!Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izleBarbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izleAUZEF sınav İstanbul Üniversitesi ne zaman? | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi?Ağaç Nemi ne demek, TDK'ya göre Ağaç Nemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 16. bölüm canlı izleBinali Yıldırım'dan “Ne iş yapıyorsun? ” sorusuna kahkahaya boğan yanıt: İş arıyorumBursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi

Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ortak bir çalışma olarak meme kanserinde erken tanı farkındalığı yaratmak için Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi.

Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi

Bursa'da Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin ortak yürüttüğü meme kanseri farkındalığı hareketi adına "Pembe Sokak Lambaları Projesi" hayata geçirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında erken tanı konusuna dikkat çekildi.

Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi

Bursa'daki bazı sokak direklerinin lambaları pembe kumaşlarla kaplanarak akşam saatlerinde bir süre pembe renkte ışık saçtı.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, sosyal sorumluluk projesinin kamuoyundaki yerinin önemli olduğunu belirtti.

Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi

Kadın kanser türlerinde en sık rastlanılan meme kanserine farkındalık yaratmak için UEDAŞ ve üyeleriyle ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Eroğlu, "Bu projede kadın kanser türlerine farkındalık yarattığı için UEDAŞ’a çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildiBursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildiBursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi​​​​​​​Bursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT