Bursa’da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz yemek uygulaması başladı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz yemek uygulaması başladı. Bu çerçevede Bursa'da okul öncesi öğrencileri okulların açılmasıyla birlikte ücretsiz yemek uygulamasından faydalanmaya başladı.

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Bursa’da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz yemek uygulaması başladı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz yemek uygulaması başladı. Bu çerçevede Bursa'da okul öncesi öğrencileri okulların açılmasıyla birlikte ücretsiz yemek uygulamasından faydalanmaya başladı. Öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu anasınıfı öğrencilerine yemek servisi yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Serkan Gür, "Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde öğrencilerimizin ücretsiz bir şekilde güvenli gıdaya erişimiyle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve okullarımızın açıldığı ilk günden itibaren Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de ücretsiz yemek uygulamasını başlattık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, vatanını ve milletini seven, aklın ve ilimin ışığında millî ve manevi değerlerine sahip çıkan fertler olarak yetiştirmek üzere özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İdareci, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarımızla birlikte ülkemizin evlatlarına "Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak" bilinciyle hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

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Ücretsiz yemek uygulaması çerçevesinde Türkiye genelinde hedefin 5 milyon öğrenci olduğunu belirten Serkan Gür, "Bakanlığımızın liderliğinde başlatılan ücretsiz yemek uygulamasında meslek liselerimizin de görev alması bizleri memnun ediyor. Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerimiz tarafından hazırlanan yemekler, okul öncesinde eğitim gören kardeşlerine beslenme desteği olarak ücretsiz sunulacak. Eğitim içi bu dayanışma ve iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkânının sağlanması noktasında başta Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere emeği geçenlere öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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