Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 675 bin 500 lira olan kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA TESİS KURDUKLARI BİLGİSİ ALINDI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak akaryakıt ile mücadele çerçevesinde F.U. ve beraberindeki 8 şüphelinin madeni yağlardan kaçak akaryakıt yapma amacıyla tesis kurdukları bilgisini aldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, tesisin Kestel ilçesinde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, kaçak akaryakıt yapmak amacıyla kurulan tesise operasyon düzenledi. 9 şüpheli, operasyon sonucu gözaltına alındı.

Haberin Devamı

BİNLERCE LİTRELİK KAÇAK MAZOT VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Tesiste yapılan aramalarda; piyasa değeri 675 bin 500 lira olan 31 bin litre kaçak mazot, madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.