Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, madeni yağlardan kaçak akaryakıt yapan tesise operasyon düzenledi.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 675 bin 500 lira olan kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA TESİS KURDUKLARI BİLGİSİ ALINDI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak akaryakıt ile mücadele çerçevesinde F.U. ve beraberindeki 8 şüphelinin madeni yağlardan kaçak akaryakıt yapma amacıyla tesis kurdukları bilgisini aldı.

Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, tesisin Kestel ilçesinde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, kaçak akaryakıt yapmak amacıyla kurulan tesise operasyon düzenledi. 9 şüpheli, operasyon sonucu gözaltına alındı.

Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi

BİNLERCE LİTRELİK KAÇAK MAZOT VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Tesiste yapılan aramalarda; piyasa değeri 675 bin 500 lira olan 31 bin litre kaçak mazot, madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

Bursa'da nefes kesen baskın: Binlerce litre mazot ele geçirildi

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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