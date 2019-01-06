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  3. Bursa'da okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa'da okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi? 7 ocak pazartesi Bursa'da okullar tatil mi? Kar, tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. Bursa Valiliği 7 Ocak'ta da okulları tatil edecek mi?

Bursa'da okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Bursa'da okullar tatil mi?

Dün akşama doğru başlayan kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Hatta bazı illerde kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu. Yoğun kar yağışı etkisi altında olan illerde okullar eğitime bir gün ara verdi. Peki 7 ocak pazartesi Bursa'da okullar tatil mi? Bursa valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

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BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da okulların tatil olup olmadığı konusunda Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Bursa Valiliğinden açıklama gelir gelmez haberimizde bulabilirsiniz...

Valiliğin açıklamasını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.

Konya'da okullar yarın tatil mi? 27 Aralık Konya'da okullar tatil mi?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK PAZARTESİ

7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da okulların tatil olup olmaması konusunda henüz Valilikten bir açıklama gelmedi.

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BURSA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da üniversitelerin tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

 

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BURSA'DA HAVA DURUMU NEDİR?

06 Ocak 2019 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -2, 07 Ocak 2019 Pazartesi günü kar yağışlı, sıcaklık -3, 08 Ocak 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 2, 09 Ocak 2019 Çarşamba günü hafif yağmurlu, sıcaklık 7, 10 Ocak 2019 Perşembe günü hafif yağmurlu, sıcaklık 4.

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