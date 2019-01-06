Bursa'da okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Bursa'da okullar tatil mi?

Dün akşama doğru başlayan kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Hatta bazı illerde kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu. Yoğun kar yağışı etkisi altında olan illerde okullar eğitime bir gün ara verdi. Peki 7 ocak pazartesi Bursa'da okullar tatil mi? Bursa valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da okulların tatil olup olmadığı konusunda Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Bursa Valiliğinden açıklama gelir gelmez haberimizde bulabilirsiniz...

Valiliğin açıklamasını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK PAZARTESİ

7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da okulların tatil olup olmaması konusunda henüz Valilikten bir açıklama gelmedi.

BURSA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da üniversitelerin tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

06 Ocak 2019 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -2, 07 Ocak 2019 Pazartesi günü kar yağışlı, sıcaklık -3, 08 Ocak 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 2, 09 Ocak 2019 Çarşamba günü hafif yağmurlu, sıcaklık 7, 10 Ocak 2019 Perşembe günü hafif yağmurlu, sıcaklık 4.