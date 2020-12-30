Bursa'da pazar yeri karıştı! Genç kadınla adamın yumrukları havada uçuştu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardaki adam, genç bir kadınla bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma pazar önünde devam ederken genç kadın "bana vurdu" diyerek adama çantasıyla saldırmak istedi. Bunun üzerine öfkeli adam da genç kadını herkesin gözü önünde yumrukladı.

Olay esnasında hem kavga edenler hem de izleyenler sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.