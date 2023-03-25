Bursa'da pes dedirten anlar: Drift attı, 20 bin TL ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde drift atan sürücüye cezai işlem uyguladılar. Sürücünün drift attığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da pes dedirten anlar: Drift attı, 20 bin TL ceza yedi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Organize sanayi bölgesinde drift atan araçları mercek altına aldılar. Yapılan gözetim sonucunda drift attığı tespit edilen otomobil durduruldu.

CEZA UYGULANDI

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde drift attığı tespit edilen 20 PP 304 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan B.(30)'ye Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kaydırılması drift suçundan 20 Bin 342 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.

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