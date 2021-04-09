Elektrik kesintisi 9 Nisan Cuma 2021 BEDAŞ - BEDAŞ kesinti sorgulamaSağanak yağışlar kaza getirdi! Bursa'da kontrolden çıkan tır ulaşımın aksamasına neden olduAdıyaman'da jandarma silah ticareti yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirdiSON DAKİKA! Fetö'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon!En yeni cuma mesajları resimli 2021 | Cuma mesajları kısa hadisli, dualı, ayetli | En güzel Cuma sözleri ve mesajlarıYol savaş alanına döndü! Turgutlu’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralıNew York'ta Türk toplumu temsilcileri ile buluşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan ticari ilişkiler hakkında konuştuResmi Gazete'de bugün (9 Nisan Cuma 2021)Cuma hutbesi 9 Nisan 2021 | Bu hafta Cuma hutbesinin konusu Ramazan: Kutlu MisafirPark halindeki minibüs bir anda alev topuna döndü, 2 araç küle döndü
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir sürücü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobili dereye uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken 2 kişi ise kaçtı.

Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri 16 FL 322 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yeşillik alana ardından demirleri kırıp dereye uçtu.

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Mehmet Atilla A. ve Mesut K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT