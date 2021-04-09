Bursa'da polislerin kovaladığı otomobil dereye uçtu

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri 16 FL 322 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yeşillik alana ardından demirleri kırıp dereye uçtu.

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Mehmet Atilla A. ve Mesut K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı