Bursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Bursa'da polisin "Bakiye 1" adını verdiği dolandırıcılık operasyonunda 5 ildeki 23 banka müşterisini "Kredin bitti ancak hayat sigortasında paran kaldı. Onu iade edeceğiz" diye kandıran ve ele geçirdikleri şifre vasıtasıyla hesaplarını boşaltan 18 kişilik şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 18 şebeke üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Gemlik ilçesinde bir banka müşterisi hesaplarındaki 40 bin liranın başka hesaplara aktarıldığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri "Bakiye 1" operasyonuna start verdi.

BANKA MÜŞTERİLERİNİN HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Şebeke üyeleri, TC kimlik numaralarını ve telefonlarını ele geçirdikleri banka müşterilerini, "Kredi ödemelerin bitti. Hayat sigortasından sana para iadesi yapacağız. Bankada bakiyen kaldı. Ancak bankacılık işlemleri için şifreni tuşlaman lazım" diyerek aradı. Şifreleri, bilgisayarlarına kurdukları özel program sayesiyle melodiden deşifre eden şebeke daha sonra internet bankacılığı üzerinden bu kişilerin hesaplarını boşalttılar.

23 MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU

Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Siirt ve Zonguldak'ta 23 mağdur Bursa polisine başvurdu.
İletişim yoluyla dolandırıcılık yapan 18 kişi 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Bakiye-1 operasyonunda, 18 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 10 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 30 cep telefonu, 260 hat, 66 banka ve kredi kartı, 500 adet uyuşturucu hap ve 40 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin ele geçirdikleri para ile aldıkları düşünülen 5 araca ve banka hesaplarına el konuldu.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan 18 şüpheli sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılırken, 13'ü tutuklandı. Şahıslardan 1'i adli kontrol şartıyla, diğer 4'ü ise serbest bırakıldı.

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