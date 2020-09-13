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Bursa'da sağanak yağış, hayatı felç etti

Bursa'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğleden sonra şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Kayganlaşan yolda ilerleyen iki aracın da kaza yaptığı yağışta polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da sağanak yağış, hayatı felç etti

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve öğleden sonra hızı artan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, 2 araç da kayganlaşan yolda kaza yaptı. Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, Bursa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak görülmeye başlandı. Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Bursa'da sağanak yağış, hayatı felç etti

EVLERE DOLAN SULAR KOVALARLA BOŞALTILDI

Özellikle merkez ilçeler Osmangazi ve Nilüfer'de etkili olağan sağanak, birçok vatandaşı da hazırlıksız yakaladı. Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde bir evi basan sular vatandaş tarafından kovalar ile boşaltılırken, bazı vatandaşlar da kapılarının önüne setler kurarak önlem aldı.

Bursa'da sağanak yağış, hayatı felç etti

Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde bir ticari araç ile bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da sağanak yağış, hayatı felç etti

Bursa'da sağanak yağış, hayatı felç etti

Berna Akkaya
Editör


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