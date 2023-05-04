Bursa’da sağanak yağış kazaya neden oldu: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da etkili olan yağışlı havanın etkisi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce bir iş yerinin demir kapısına, ardından önündeki otomobile çarptı.

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Bursa’da sağanak yağış kazaya neden oldu: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce bir iş yerinin demir kapısına, ardından önündeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serhat Y.'nin (19) idaresindeki 16 AUM 577 plakalı ticari araç süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp cadde üstündeki bir iş yerinin demir parmaklıklı kapısına çarptı. Savrulan araç aynı istikamette ilerleyen, Mehmet Y. idaresindeki 16 AEV 011 plakalı otomobile vurarak durabildi.

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Çarpışmanın etkisiyle Serhat Y.'nin (19) kullandığı ticari araç ortadan ikiye bölünürken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.'yi (19) ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör'e (20) müdahale etti. Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Barış Üngör (20) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan Serhat Y.'nin durumunun ciddiyetinin korunduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA

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