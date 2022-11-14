Bursa'da sahte alkol faciası! Ölü ve yaralılar var

Bursa’da sahte alkol can aldı. İçki içtikten sonra fenalaşan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da sahte alkol faciası! Ölü ve yaralılar var

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Piremir Mahallesi 9. Okul sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Bursa'da sahte alkol faciası! Ölü ve yaralılar var

4 KİŞİ FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, sahte alkol içen Şakir Ç., (56) Erol O., (56) Necip C., (60) Kamil C., (51) ve Fuat İ., (49) bir süre sonra fenalaştı. Kendilerini iyi hissetmemelerinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

Bursa'da sahte alkol faciası! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişileri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şakir Ç. hayatını kaybederken, tedavi altına alınan 4 kişinin ise hayatî tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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