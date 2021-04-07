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  3. Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

Bursa'nın ünlü şelalesi Suuçtu, eriyen kar sularıyla coştu. Şelalenin yanına 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı.

Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu şelalesi, eriyen kar suları ve yağan yağmurla birlikte öyle bir aktı ki sesini duyan gürültüsünden ürktü. Şiddetli akan şelale 100 metre öteye su damlacıkları sıçrattı. Şelalenin 100 metre yanına yaklaşan sırılsıklam ıslandı. Çağlayan şelale 50 metre mesafeden yere dökülürken, ortaya ürkütücü bir ses çıktı. Şiddetli akan şelalenin yanında ıslanan Yağmur Uslu, "İlçemizde bulunan Suuçtu şelalesini ziyarete geldik. Şelale o kadar kuvvetli akıyor ki ürkütücü bir ses çıkartıyor. Yanına yaklaşınca sırılsıklam ıslandık. İlçemizin tabiat harikası şelalesini herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

Bursa'da şelalenin 100 metre yakınına giden sırılsıklam oldu

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