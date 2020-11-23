Bursa'da skandal: 30 kişilik ekip restoranda kız isteme yemeği verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste pozitif vaka sayıları her geçen gün hızla artarken İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda yeni kararlara imza attı. Yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra restoran, kafe ve lokantalarda yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti sunulmasına karar verildi.

Bu karar kapsamında birçok esnaf kepenk kapatıp satış yapamazken Bursa'nın Nilüfer ilçesinde skandala imza atacak bir olay yaşandı. ODATV'nin haberine göre, Ömür Akkor'a ait olduğu öğrenilen Zennup adlı lokanta/restoranın Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı’nın da içinde olduğu iddia edilen bir grup tarafından açtırılıp yemek yendiği ortaya çıktı. Bu durum aynı bölgede bulunan esnaf tarafından tepkiyle karşılandı.

AKSU'DAN AÇIKLAMA: BEN DEĞİLİM

İddia edilen bakan yardımcısının Bülent Aksu olduğu ileri sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Odatv’ye açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, ilgili ismin kendisi olmadığını söyledi ve şunu dedi: “İlgili tarihlerde Bursa’da bulunmadım. Haberde bahsi geçen kişi ben değilim.”

Dükkandakilerin İnegöl’de büyük bir tekstil firmasının sahibinin kızının nişanından sonra nişan yemeğine geldikleri öğrenildi. Böylelikle içerideki grubun lokantalardaki toplu yemek yasağının yanında bir de nişan ve düğünlerdeki toplu yemek/içecek verilmesi yasağını da deldiği anlaşıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇERİ ALINMADI İDDİASI

30 kişilik bir grup restoranda yemek yediği sırada Bursa Valiliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan şikayet sonrasında bölgeye gelen ekipler, korumalar tarafından “10 dakika sonra boşaltacağız” diyerek içeri alınmazken yemeklerini yiyen grup, hesap ödedikten sonra restorandan ayrıldı.

Olay anları, Ahmet Yoldaş isimli bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla görüntülendikten sonra kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak tepkilere neden oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın kamuoyunda tepki görmesinin ardından Bursa Valiliği bir açıklama yaparak yaşananları kabul etti. Valilik, restoranda “bir kamu görevlisi” olduğuna dair “herhangi bir tespit yapılamamıştır” derken, açıklamada şunları aktardı:

“21.11.2020 Günü Saat:17.15 sıralarında ilimiz Nilüfer İlçesi Eker Park içerisinde restorant olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelge hükümleri kapsamı dışında müşterilerine içeride yemek servisi yapıldığına dair ihbar doğrultusunda yapılan uygulamada; İş yerinin açık olduğu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığı, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiği, ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığı tespit edilmiş genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir.

Sosyal Medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılamamış, görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme de söz konusu olmamıştır.”