Bursa’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın gerçekleşen kaza iddialara göre, İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 22 yaşındaki Oğuzhan Sönmez idaresindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek 37 yaşındaki Onur G. yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.

Kazada araçta bulunan Fatih Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Oğuzhan Sönmez ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Sönmez de hayatını kaybetti. Kaza sonrası servis aracın sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.