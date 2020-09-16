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Bursa'da uyuşturucu çetesi ile polis arasında çatışma

Bursa'da, metruk bir depoda uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile polis ekipleri arasında çıkan çatışmada, 33 suç kaydı bulunan şüpheli bacağından vurulup etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu çetesi ile polis arasında çatışma

Bursa'da, metruk bir depoda uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen ve 33 suç kaydı bulunan Yunus Kartal (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da uyuşturucu çetesi ile polis arasında çatışma

Olay, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine Yunus Kartal., E.Ş., T.B. ve E.K.'yı takibe aldı. Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Esenevler Mahallesi Esin Sokak'taki metruk bir binada olduğunu tespit etti.

Bursa'da uyuşturucu çetesi ile polis arasında çatışma

DEPODA ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME BULUNDU

Binanın etrafını çeviren ekipler, baskın düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheliden Yunus Kartal., belindeki silahı çıkarıp polislere doğru ateş etmek istedi. Kartal, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yunus Kartal hastaneye kaldırılırken, beraberindeki E.Ş., T.B. ve E.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle metruk depo ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı. Aramalarda, depo içerisinde ve depoya yakın boş bir arazide 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, 1 pompalı tüfek, çalıntı olduğundan şüphelenilen 22 kol saati, 7 cep telefonu ve çok sayıda tespih ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu çetesi ile polis arasında çatışma

GASP, ADAM YARALAMA, HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU TİCARETİ

Hastanedeki tedavisinin ardından Yunus Kartal da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Yunus Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş., T.B. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Kartal'ın emniyet ve savcılıkta yapılan sorgulamalarında gasp, adam yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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