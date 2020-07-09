Bursa'da yangın faciası: 2 ev, 1 dükkan,1 baraka yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzüne yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yangın, ilçeye bağlı Saadet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 80 yaşındaki İsmail Döngel'in yalnız yaşadığı barakada aydınlatmada kullandığı mum nedeniyle yangın çıktı. İçerisinde çok miktarda birikmiş çöpün bulunduğu barakadaki alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ve 1 hurdacı dükkanına sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalleli de yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaşlı adam, mahalleli tarafından barakadan çıkarılarak, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YANGIN İKİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu, Döngel'in barakada baktığı 4 köpek de öldü.

2 EV VE İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan barakadan sıçrayan alevler nedeniyle yanan 2 ev ve 1 iş yeri de kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.