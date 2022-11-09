Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti!

Bursa'da dün gece 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın sonucu biri aynı evde bulunan 8 kişi hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti!

Yangın, dün gece saat 23.52 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Şehitler Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Meydana gelen yangına uykuda yakalanan 1'i kadın 8 çocuğun kimlikleri belli oldu.

Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti!

İlk belirlemelere göre, anne Amine El Cesim (30) ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim (10) hayatını kaybetti.

MORGA KALDIRILDILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti!

Çocukların 6'sının anne Amine El Cesim'e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan 9 kişiye mezar olan o ev drone ile havadan görüntülendi.

1
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni bir başkanlık kuruldu!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni bir başkanlık kuruldu!
Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur
Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur
Ağrı Tutak'taki feci kazadan acı haber! Ölenlerin sayısı yükseldi
Ağrı Tutak'taki feci kazadan acı haber! Ölenlerin sayısı yükseldi
Son Haberler
SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...
SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...
Döviz kuru hareketlendi, tekrar yükselişe geçti! Peki son durum ne? İşte güncel döviz kuru fiyatları...
Döviz kuru hareketlendi, tekrar yükselişe geçti! Peki son durum ne? İşte güncel döviz kuru fiyatları...
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İş güncel fiyatlar...
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İş güncel fiyatlar...
9 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Koç artık net ol, Terazi arınma vakti!
9 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Koç artık net ol, Terazi arınma vakti!
Bursa'da korkutan kaza! 7 kişi yaralandı
Bursa'da korkutan kaza! 7 kişi yaralandı
Kritik görüşme sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan önemli açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan önemli açıklamalar!
Çok Okunanlar
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
9 Kasım Çarşamba hava durumu: Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun! O bölgelere kar yağacak!
9 Kasım Çarşamba hava durumu: Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun! O bölgelere kar yağacak!
9 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Koç artık net ol, Terazi arınma vakti!
9 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Koç artık net ol, Terazi arınma vakti!
MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi "Komandolarımız gerekeni yaptı!"
MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi "Komandolarımız gerekeni yaptı!"
Son dakika | Canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı! Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme
Son dakika | Canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı! Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç doğumlu? Cihan Kolivar biyografisi...
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç doğumlu? Cihan Kolivar biyografisi...
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"