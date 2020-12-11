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Bursa'da yasak olmasına rağmen düğün yapanlara ceza yağdı! Gelin gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da yasak olmasına rağmen 2 ayrı yerde düzenlenen düğüne baskın düzenlendi. Tedbir amacıyla geçici süreliğine kapatılan düğün salonlarını kullanan misafirlere ve işletme sahiplerine ceza yağdı. 2 farklı baskında toplam 85 bin 120 lira cezai işlem uygulanırken, gelinlerden biri gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'da yasak olmasına rağmen düğün yapanlara ceza yağdı! Gelin gözyaşlarına boğuldu

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre düğünlerin yasaklandığı ve sadece nikah kıyılabileceği belirtilmişti. Bursa'da karara uymayan ve düğün organizasyonu yapan işletmeye, ayrıca düğün sahibine ve konuk olarak gelen misafire ceza kesildi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen Yiğitler Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi'nde iki farklı düğün salonunda düğün olduğu yönünde ihbar alan ekiplere harekete geçti. 2 farklı düğüne baskın düzenlendi.

KONUKLAR GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Polislerin geldiğini fark eden bazı misafirler düğün salonunun üst katına çıkarak saklanmak istedi. Ekipler odaları tek tek dolaşarak gizlenen kişileri bularak aşağıya indirdi. Bazı misafirler ise polis ekiplerine sorumluluğun işletme ve düğün sahiplerinde olduğunu ifade ederek ceza kesilmemesini istedi.

Bursa'da yasak olmasına rağmen düğün yapanlara ceza yağdı! Gelin gözyaşlarına boğuldu

DÜĞÜNDE BULUNAN HERKESE CEZA KESİLDİ

Ekipler hem düğüne katılan misafirleri, hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını, sadece nikah kıyılabileceğini anlattı. Polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti.

Bursa'da yasak olmasına rağmen düğün yapanlara ceza yağdı! Gelin gözyaşlarına boğuldu

KINA GECESİNDE DE AYNI MANZARA

Diğer yanda Namık Kemal Mahallesi Eski Gemlik Yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda kına eğlencesi olduğu, bahse konu adreste bulunan işletme sahibi S.T. ve kına eğlencesi sahibi T.D. isimli şahıslara kolluk güçlerince, alınan tedbirlere uymamaktan toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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