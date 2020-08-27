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Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün önünde seyreden araca yandan çarpması üzerine kontrolden çıkan araç, halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Biri bebek 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazada, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, biri halk otobüsü 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı.

Kaza Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. Betül E. idaresindeki 06 GE 5035 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Münir E'nin kullandığı 16 AIL 168 plakalı otomobili solladığı sırada arabaya yandan çarptı. Kontrolden çıkan kadın sürücünün kullandığı araç karşı istikametten gelen halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada'da biri bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı an be an halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Berna Akkaya
Editör


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