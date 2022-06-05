Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!

Meydana gelen kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre batçıkta ani fren sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan birinin şoförü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR ÖNLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafikte yaşanan aksamaları önledi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza sonrası araçlarda bulunan yolcuların panik ve korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.