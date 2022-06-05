Son dakika! Real Madrid'e büyük şok! Başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!Sağlığını düşünenler bu yöntemleri mutfağında uygulasın!Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi! Tarih vererek duyurdu! 3600 ek gösterge meselesi çözüme kavuştu!Süper Loto sonuçları 5 Haziran 2022 Pazar | 5.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı5 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıNilüfer'in acı günü! Paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Eski sevgilisi hayatını kaybettiŞovmen Mehmet Ali Erbil muzurluktan asla vazgeçmiyor! Bu kez de Tuğba Ekinci'ye el atan şovmen, sınırları zorladı!Gülşen'in 'absürt' sahne kıyafeti ünlü fenomeninin diline düştü! Çok fena dalga geçti! "Duştayken sahneye çıkmış..."2022 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | LGS 2022 MEB sayısal, sözel bölüm sorular ve cevaplar PDF
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!

Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!

Bursa' da dehşet veren bir kaza yaşandı. Meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.

Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!

Meydana gelen kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre batçıkta ani fren sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan birinin şoförü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!

TRAFİKTE AKSAMALAR ÖNLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafikte yaşanan aksamaları önledi.

Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza sonrası araçlarda bulunan yolcuların panik ve korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT