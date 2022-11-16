Bursa'daki eve giren maymun fileyle yakalandı!

Gece yarısı içeriye balkondan maymunun girdiğini ihbar etmesi üzerine görevliler harekete geçti.Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

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Bursa'daki eve giren maymun fileyle yakalandı!

Güzelyalı Mahallesi'ndeki evin sakinlerinin, gece yarısı içeriye balkondan maymunun girdiğini ihbar etmesi üzerine görevliler harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı koruma-kurtarma ekipleri, makak türü dişi maymun yavrusunu fileyle yakaladı.

Veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapıldı

Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespit edildi.Koruma altına alınan maymun, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

KAYNAK: AA

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