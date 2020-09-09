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  3. Bursa'daki korona denetiminde maske ve kimliksiz yolcuda ekmek bıçağı çıktı

Bursa'daki korona denetiminde maske ve kimliksiz yolcuda ekmek bıçağı çıktı

Bursa'daki korona denetiminde maske ve kimliksiz yolcuda ekmek bıçağı çıktı. Bursa'da polis ekiplerince dron desteğiyle otobüs ve dolmuşlarda yapılan denetimlerde, maskesiz şoför ve yolculara ceza kesildi.

Bursa'daki korona denetiminde maske ve kimliksiz yolcuda ekmek bıçağı çıktı

Bursa'da polis ekiplerince dron desteğiyle otobüs ve dolmuşlarda yapılan denetimlerde, maskesiz şoför ve yolculara ceza kesildi. Maskesiz ve kimliksiz bir yolcunun üzerinde yapılan aramada ekmek bıçağı çıkması dikkat çekti.

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Bursa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ek​​​​​​​ipleri, şehrin farklı bölgelerinde trafik uygulaması oluşturarak, otobüs ve dolmuşlarda denetim yaptı. Denetimlerde, eksik evrakları bulunan, trafik kurallarını ihlal eden, maske ve mesafe kuralına uymayan sürücülere ceza kesilirken, araçlardaki yolcuların da maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Dolmuştaki maskesiz ve kimliksiz bir yolcunun üzerinde yapılan aramada ekmek bıçağı çıktı. Ekipler olayla ilgili tutanak tutarak, maskesiz, kimliksiz ve bıçaklı yolcuyu karakola teslim etti.

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Dün, gün boyu farklı noktalarda yapılan denetimlerde, çok sayıda araç sürücüsüne seyir halindeyken telefon kullanmak, emniyet kemeri takmamak, eksik evrak bulundurmak, umumi hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet ve muayenesiz araç suçlarından toplamda 31 bin 567 lira para cezası kesildi.

 



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