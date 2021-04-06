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  3. Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Bursa Yenişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığı bildirildi.

Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Bölgede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Uludağ'daki kar sularının da etkisiyle Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nin debisi yükseldi.

Derenin taşması sonucu Ayaz, Söylemiş, Karasıl, Çayırlı ve Ebeköy mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden bu yana devam eden yağışların ardından yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığını söyledi.

"ZARAR SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKACAK"

Arazinin yüzde 20'sinde arpa, buğday ve araka ekili olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bölgemizde iki gündür etkili olan yağış tarım arazileri için çok faydalıydı ancak Uludağ'ın eteklerinden gelen su, taşkına sebep oldu. Bölgedeki zarar sular çekildikten sonra ortaya çıkacak." dedi.

Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

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