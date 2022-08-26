Bursa'dan acı haber! Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ezdiği 8 yaşındaki bisikletli çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bursa'dan acı haber! Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Dehşet veren kaza 18.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde Necmi Uysal(60) yönetimindeki 16 M 06001 plakalı özel halk otobüsü, bisikletiyle sokakta seyir halinde olan 8 yaşındaki Enes Kaplan'a çarptı.

Bursa'dan acı haber! Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

OTOBÜS ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuğun, üzerinden otobüs geçti. Kazanın ardından olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Bursa'dan acı haber! Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı gören vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izlediler. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'dan acı haber! Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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