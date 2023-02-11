Bursa'dan Kahramanmaraş'a çalışmak için gitmişti! Enkazda kalarak hayatını kaybetti

İnegöl'de yaşayan Erdal Çeğil (58), tekstil firmasının Kahramanmaraş'taki fabrikasında usta başı olarak çalışmaya gitti. Apartmanda yaşayan Çeğil, sabah saatlerinde depreme yakalandı. Çeğil, apartmanın çökmesi sonucu enkazda kaldı.
CANSIZ BEDENİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
81 saat süren çalışma sonucu ekipler Çeğil'in cansız bedenine ulaştı. Enkazdan çıkarılan Çeğil'in cansız bedeni, Kahramanmaraş'tan dönüş yapan yardım Tırıyla İnegöl'e getirilerek ailesine teslim ettiler.
3 çocuk sahibi Çeğil'in cenazesi öğle namazına müteakip Yeni mahalle camiinde kılınan namazın ardından Alanyurt Kent Mezarlığına defnedildi.