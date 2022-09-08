Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 66 milyon liralık teşvik aldı. Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, hedeflerinin elektrikli otomobili 2024 Cenevre Otomobil fuarında sergilemek ve 2025 yılında da ilk aracı banttan indirmek olduğunu belirtti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!

İnegöl’de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik ortaklığında geliştirilen ve geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurulan elektrikli araç projesi Amperino ’ya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan destek geldi. Başlangıç olarak 66 milyon liralık verilen ucu açık teşvik 300 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Şehir içine uygun olarak tasarlanan elektrikli otomobil 90 kilometre hıza ulaşacak ve 150 kilometre menzile sahip olacak.

Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!

"YAZILIMI YÜZDE 100 ÖZGÜN"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, “Biz bu işe 2019'da başladık. Önce mental olarak 6-7 ay hazırlandık ve araştırmalar yaptık. Kavramsal tasarım dediğimiz, nasıl bir araç yapacağız, hangi sınıf olacak, kaç kişilik olacak, şehir içi mi olacak, gibi konularla ilgili yaklaşık 6 ay çalışmalar yaptık. Mühendis arkadaşlardan 3 tane kurucu ekip liderimiz var. Hem görsel tasarım hem de teknik tasarım ekibini 2020'de kurduk ve tasarımına başladık. Bu gün itibari ile tasarımı dondurduk. Yani görsel tasarımların son hale getirdik ve artık kalıp çalışmalarına başladık. Bu esnada bakanlığa başvurduk. Aracın bütün kritik teknolojileri bize ait. Yazılımı yüzde 100 özgün ve Amperino tarafından yapılıyor. Batarya Amperino tarafından paketlenecek ve toparlanacak" dedi.

Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!

"KENDİ KENDİNE ÇÖZÜNEREK DOĞAYA KARIŞABİLECEK"

Başkan Canseven "Motor ilk defa Türkiye'de hub motor üretildi. Biz bir firmayla birlikte bütün bilgileri paylaşıp ve Türkiye'de ilk defa yerli bir hub motor yaptırdık. Bunun yanında araç çevreci olsun diye de imalatında çevreci ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bu arabanın aracın gövdesini keten esaslı bir malzeme olan Bio Fiber’den üreteceğiz. Bunun bir önceki teknolojisinde Karbon Fiber idi. Yani bu aracı doğaya terk ettiğinizde kendi kendine çözünerek doğaya karışabilecek” ifadelerini kullandı.

Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!

"PROJEYİ 3 YILDA KAPATACAĞIZ"

Bu sene itibariyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na proje yazdıklarını anımsatan Canseven, "Açılışta 66 milyon TL olmak üzere ucu açık bir teşvik aldık. 3 yılda projeyi kapatacağız ama bu teşvikler 10 yıl sürecek. Burada makinasal yaptığımız bütün yatırımların vergi muafiyetleri gibi avantajları var. Kısacası 5’inci bölgedeki firmalar hangi teşviklerden yararlanıyorsa biz de aynı teşviklerden yararlanıyoruz. Bu sektörle ilgilenenler arasında Amperino ile ilgili ciddi beklentiler var. Bakanlık bize inandı ki ileride 300 milyona kadar çıkacak bir teşvik sağladı" şeklinde konuştu.

Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!

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