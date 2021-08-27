Bursa'nın barajları ne kadar dolu ?
Bursa'nın Doğancı ve Nilüfer barajlarında son durum barajlar yüzde 71 oranında dolu.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden ( BUSKİ) aldığımız bilgilere göre , Bursa Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 54, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 88 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 71 olarak tespit edildi.
(BUSKİ) , Bursa’da ki suyun hiç yagış olmasa da Aralık ayının ortalarına kadar yetebileceğini,suyun tasarruflu kullanılması gerekliliği konusunda da ikazlarda bulundu.