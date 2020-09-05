Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp tenekesinde bulunan Kur'an-ı Kerim için soruşturma başlatıldı

Kırsal Akhisar Mahallesi'nde çöpte Kur'an-ı Kerim bulan mahalle sakinleri, olaya tepki gösterdi.

Eşinin Kur'an-ı Kerim'i çöpte bulduğunu ve eve getirerek muhafaza ettiğini belirten Niyazi Girgin, atanları görmediklerini söyledi.

"Benim hanımım bulmuş. Hanımım evdeki çöpü çöp kutusuna atarken bulmuş. Tabii üstü toz olduğu için temizledi. Bu Allah'ın kelimeleridir. Bunun çöpe atılmaması lazım. Madem Kur'an'ın düşmanı ise çöpe atmaktansa gidip camiye atsaydı. Bunu atan Kur'an'ın düşmanıdır."