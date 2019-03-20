Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan şahsı suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, devriye gezdikleri sırada, Kümeevleri mevkiinde şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde bir miktar metafetamin ile bir miktar skank ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücü T.B. (27) gözaltına alındı.