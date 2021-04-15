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  3. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin TL ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin TL ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 50 polis ekibinin katıldığı uygulama da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 61 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin TL ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 61 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı itibariyle kısmi kısıtlama kapsamında çeşitli noktalarda uygulama yaptılar. 50 polis ekibinin katıldığı uygulamalar havadan görüntülendi.

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Uygulamalarda 142 Araç kontrol denetlendi.

10 Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 13 bin 700 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 Şahısa 47 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

KAYNAK; İHLAS HABER AJANSI

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