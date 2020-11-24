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Bursaspor 1-0 1922 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor sahasında 1922 Konyaspor'u konuk etti.

Bursaspor 1-0 1922 Konyaspor | MAÇ SONUCU

 

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor sahasında 1922 Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen ortada ön direkte Berat Altındiş'in şutu az farkla auta gitti.

28. dakikada Recep Aydın'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

40. dakikada Çağatay Yılmaz'ın topuk pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Recep Aydın'ın bekletmeden sert vuruşunda aleci topu iki hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Berat'ın ceza sahası içinde ortaya çevirdiği topa gelişine vuran Tuğbey Akgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Çağatay Yılmaz'ın yaklaşık 40 metreden yaptığı sert vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

77. dakikada Cüneyt Köz'ün ortasında ceza sahası içinde Tuğbey Akgün'ün kafa vuruşunda kaleci Mücahit gole izin vermedi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yakup Özhan xxx, Sedat Etik xxx, Vedat Demir xxx

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Cüneyt Köz xxx, Furkan Emre Ünver xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Ramazan Keskin xx (Eren Güler dk. 67 x), Ozan İsmail Koç xx, İsmail Can Çavuşluk xxx, Recep Aydın x, Tuğbey Akgün xxxx (Kerem Kök dk. 84 ?), Berat Altındiş xx (Ömer Turan Görgüc dk. 68 xx), Çağatay Yılmaz xx (Batuhan Kör dk. 78 xx)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdullah Tazgel, Zeynullah Türkay, Kerem Şen, Abdülkadir Gül

Teknik Direktör: Mustafa Er

1922 Konyaspor: Mücahit Atalay xx, Adem Eren Kabak xxx, Savaş Polat xx (Fatih Mankır dk. 78 xx), Aybars Tüfekçi xx, Ekrem Kayılıbal xx, Doğan Can Gölpek xx, İsmail Güven xx, Maksut Taşkıran xx, Görkem Şimşek xxx, Ege Özkayımoğlu x (Mehmet Ali Can dk. 38 xx), Celal Hanalp xx

Yedekler: Fuat Duran, Mert Uyanıker, Mert Dikici, İsmail Ekdi, Mehmet Gaffar Öz, Kemal Aleçakır

Teknik Direktör: Erol Mıngır

Gol: Tuğbey Akgün (dk. 45+1) (Bursaspor)

Sarı Kart: Fatih Mankır (1922 Konyaspor)

Onur Çelik
Spor Editörü


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