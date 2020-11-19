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Bursaspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bursaspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda Adanaspor'u ağırladı.

Ev sahibi takım 90. dakikada Recep Aydın'ın penaltıdan bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Yeşil-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Turuncu-beyazlı ekip ise 12 puanda kaldı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

Adanaspor ise sahasında Boluspor'u konuk edecek.

Bursaspor: 1 - Adanaspor: 0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Ozan İsmail Koç ), Kerem Şen (Dk. 72 Berat Altındiş), Batuhan Kör, Burak Kapacak (Dk. 83 Recep Aydın), Ali Akman (Dk. 90 Ali Akman)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Furkan Şeker (Dk. 46 İsmail Erdoğan), Hakan Çinemre, Donkor, Canberk Dilaver, Tevfik Altındağ, Atalay Babacan (Dk. 46 Berkan Fırat), Celil Yüksel, Belem (Dk. 90 Roni), Rayan (Dk. 61 Eren Keleş), Ozegovic (Dk. 76 Ergin Keleş)

Sarı kartlar: Dk. 41 Onur Atasayar (Bursaspor), Dk. 3 Ozegovic, Dk. 45 Celil Yüksel, Dk. 89 Hakan Çinemre (Adanaspor)

Gol: Dk. 90 Recep Aydın (Penaltıdan) (Bursaspor)

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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