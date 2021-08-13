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Bursaspor 1-1 Adanaspor | Maç Sonucu

TFF 1.Lig'in ilk hafta mücadelesinde Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Taraftarlar ilk hafta takımının performansını merakla beklediği maçta iki takım da yenişemedi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bursaspor 1-1 Adanaspor | Maç Sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başladı. İlk hafta mücadelesinde ise Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 

BURSASPOR 1-1 ADANASPOR MAÇ SONUCU

Maçın 7. dakikasında Kadir Keleş’in ortasına iyi yükselen Samed Ali Kaya topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada Onur Atasayar’ın ortasında Burak Altıparmak iyi bir kafa buruşu yaparak topu ağlara yolladı ve durumu eşitledi.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksel, plase bir vuruş çıkarttı. Top kalenin üstünden auta gitti.

38. dakikada Onur Atasayar, sol kanatta ceza sahası içine girdi. Tecrübeli futbolcunun vuruşu etkisiz oldu ve kaleci topu rahatlıkla kontrol etti.

75. dakikada İsmail Erdoğan, ceza sahası içine üst üste çalımlarla girmeyi başardı. Ancak Bursaspor defansı son anda araya girdi.

77. dakikada Cüneyt Köz’ün pasında kaleyi karşısında bulan İsmail Yüksel'in sert şutu yandan auta gitti.

85. dakikada Onur Atasayar’ın uzun taç atışına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tim Matavz’ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Emirhan Aydoğan’ın köşe vuruşunda Aykut Akgün kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmayınca taraftar puanları paylaştı.

 

Bursaspor 1-1 Adanaspor | Maç Sonucu

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI  TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz. 

TRT Spor, Digiturk 86,D Smart 86,Kablo TV 133,Şifresiz 4A,Tivibu 85,Web ,Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI  TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

 

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