TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başladı. İlk hafta mücadelesinde ise Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

BURSASPOR 1-1 ADANASPOR MAÇ SONUCU

Maçın 7. dakikasında Kadir Keleş’in ortasına iyi yükselen Samed Ali Kaya topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada Onur Atasayar’ın ortasında Burak Altıparmak iyi bir kafa buruşu yaparak topu ağlara yolladı ve durumu eşitledi.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksel, plase bir vuruş çıkarttı. Top kalenin üstünden auta gitti.

38. dakikada Onur Atasayar, sol kanatta ceza sahası içine girdi. Tecrübeli futbolcunun vuruşu etkisiz oldu ve kaleci topu rahatlıkla kontrol etti.

75. dakikada İsmail Erdoğan, ceza sahası içine üst üste çalımlarla girmeyi başardı. Ancak Bursaspor defansı son anda araya girdi.

77. dakikada Cüneyt Köz’ün pasında kaleyi karşısında bulan İsmail Yüksel'in sert şutu yandan auta gitti.

85. dakikada Onur Atasayar’ın uzun taç atışına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tim Matavz’ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Emirhan Aydoğan’ın köşe vuruşunda Aykut Akgün kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmayınca taraftar puanları paylaştı.

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Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ