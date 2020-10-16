Bekir Coşkun neden öldü?Bekir Coşkun kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?2020-2021 Göztepe, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucuBekir Coşkun öldü mü? | Bekir Coşkun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Duayen gazeteci yaşamını yitirdiMSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldüYalnız yaşadığı evinde baygın halde bulundu! Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldıİzmir'de 5 gollü maç! Göz-Göz gayret gösterdi ama...Erdoğan'dan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bursaspor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanarak 2 maç sonra galip geldi.

Bursaspor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Pazar günü oynanacak maçlardan birisi Bursaspor - Balıkesirspor arasında oynanacak. Ev sahibi Bursaspor, bu sezon ligde 4 maç boyunca 4 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Balıkesirspor ise 4. haftanın sonunda 6 puana ulaşmıştı. Balıkesir ekibi, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

BURSASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan Bursaspor - Balıkesirspor mücadelesi 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Ogün Kamacı üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bursaspor - Balıkesirspor mücadelesi de Pazar saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Timsah'a üç puanı getiren golleri 13 ve 90+5'te Ali Akman ile 90+2'de Batuhan Kör kaydetti. Bal-Kes'in tek sayısı 52'de Foxi'den geldi.

Bursaspor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Balıkesir 6 puanla haftayı tamamladı.

.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT