Bursaspor, Adanaspor maç sonucu | 2019-2020
2019-2020 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 29. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursaspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Bursaspor sahasında Adanaspor ile 26.06.2020 20:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.06.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Bayarslan(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
25. Çağlar Şahin Akbaba, 39. Kerem Can Akyüz, 75. Tayfur Bingöl, 66. Mamadou Dıarra, 88. Anıl Karaer, 12. Abdullahı Shehu, 36. Burak Altıparmak, 26. Serdar Özkan, 10. Özer Hurmacı, 7. Burak Kapacak, 9. Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler
44. Emrullah Şalk, 27. Sedat Dursun, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 19. Selçuk Şahin, 15. Aykut Akgün, 6. Ramazan Keskin, 17. Recep Aydın, 99. Abdou Razack Traore, 18. Ali Akman
Teknik Sorumlu
İrfan Buz
Goller
Tayfur Bingöl,8.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Kerem Can Akyüz 64.dk, Sarı Kart Anıl Karaer 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Özer Hurmacı 82.dk, Kubilay Kanatsızkuş 72.dk, Burak Kapacak 66.dk, Burak Altıparmak 72.dk, Abdullahı Shehu 82.dk
Oyuna Girenler
Aykut Akgün 82.dk, Ali Akman 72.dk, Abdou Razack Traore 66.dk, Recep Aydın 72.dk, Cüneyt Köz 82.dk
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 15. Mehmet Seyfettin Sedef, 41. Hakan Çinemre, 23. Evren Korkmaz, 58. Özkan Taştemur, 19. Celil Yüksel, 27. Amıdou Dıop, 26. Moussa Bagayoko, 35. Umut Sözen, 9. Eren Keleş, 90. Emeka Frıday Eze
Yedekler
1. İrfan Can Eğribayat, 77. Savaş Polat, 24. Uğurcan Yazğılı, 32. Mustafa Gökay Eğer, 30. Furkan Özçal, 55. Canberk Dilaver, 7. Ahmet Dereli, 29. Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Sorumlu
Coşkun Demirbakan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Özkan Taştemur 49.dk, Sarı Kart Moussa Bagayoko 72.dk, Sarı Kart Evren Korkmaz 16.dk
Oyundan Çıkanlar
Umut Sözen 63.dk, Mehmet Seyfettin Sedef 46.dk, Özkan Taştemur 80.dk, Amıdou Dıop 80.dk
Oyuna Girenler
Serges Flavıer Mbılla Etame 63.dk, Uğurcan Yazğılı 46.dk, Canberk Dilaver 80.dk, Ahmet Dereli 80.dk
TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hatayspor
|29
|15
|9
|5
|40
|25
|54
|15
|2
|BB Erzurumspor
|29
|14
|8
|7
|31
|22
|50
|9
|3
|Bursaspor
|30
|15
|7
|8
|44
|36
|52
|8
|4
|Adana Demirspor
|29
|13
|9
|7
|57
|36
|48
|21
|5
|Altay
|29
|12
|10
|7
|39
|31
|46
|8
|6
|Akhisarspor
|29
|12
|9
|8
|37
|34
|45
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|29
|11
|11
|7
|41
|35
|44
|6
|8
|Giresunspor
|29
|12
|8
|9
|35
|35
|44
|0
|9
|Keçiörengücü
|30
|10
|11
|9
|24
|23
|41
|1
|10
|Ümraniyespor
|29
|11
|8
|10
|40
|40
|41
|0
|11
|Menemenspor
|29
|10
|8
|11
|33
|38
|38
|-5
|12
|Balıkesirspor
|29
|8
|11
|10
|30
|34
|35
|-4
|13
|İstanbulspor
|29
|7
|13
|9
|41
|38
|34
|3
|14
|Altınordu
|30
|7
|11
|12
|33
|41
|32
|-8
|15
|Boluspor
|29
|4
|14
|11
|24
|36
|26
|-12
|16
|Osmanlıspor FK
|29
|6
|9
|14
|33
|44
|27
|-11
|17
|Adanaspor
|30
|3
|11
|16
|27
|46
|20
|-19
|18
|Eskişehirspor
|29
|7
|5
|17
|32
|47
|26
|-15
TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür
|19.06.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Hatayspor
|19.06.2020
|Giresunspor
|3-1
|Adanaspor
|20.06.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Menemenspor
|20.06.2020
|Keçiörengücü
|1-0
|Bursaspor
|20.06.2020
|BB Erzurumspor
|1-0
|Eskişehirspor
|21.06.2020
|Boluspor
|0-0
|Altınordu
|21.06.2020
|Altay
|3-1
|Akhisarspor
|21.06.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Fatih Karagümrük
|22.06.2020
|Adana Demirspor
|2-1
|Osmanlıspor FK
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