Bursaspor, Adanaspor maç sonucu | 2019-2020

TFF 1. Lig 29. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursaspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Bursaspor sahasında Adanaspor ile 26.06.2020 20:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bursaspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Bursaspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.06.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

25. Çağlar Şahin Akbaba, 39. Kerem Can Akyüz, 75. Tayfur Bingöl, 66. Mamadou Dıarra, 88. Anıl Karaer, 12. Abdullahı Shehu, 36. Burak Altıparmak, 26. Serdar Özkan, 10. Özer Hurmacı, 7. Burak Kapacak, 9. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

44. Emrullah Şalk, 27. Sedat Dursun, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 19. Selçuk Şahin, 15. Aykut Akgün, 6. Ramazan Keskin, 17. Recep Aydın, 99. Abdou Razack Traore, 18. Ali Akman

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

Tayfur Bingöl,8.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Kerem Can Akyüz 64.dk, Sarı Kart Anıl Karaer 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Özer Hurmacı 82.dk, Kubilay Kanatsızkuş 72.dk, Burak Kapacak 66.dk, Burak Altıparmak 72.dk, Abdullahı Shehu 82.dk

Oyuna Girenler

Aykut Akgün 82.dk, Ali Akman 72.dk, Abdou Razack Traore 66.dk, Recep Aydın 72.dk, Cüneyt Köz 82.dk

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 15. Mehmet Seyfettin Sedef, 41. Hakan Çinemre, 23. Evren Korkmaz, 58. Özkan Taştemur, 19. Celil Yüksel, 27. Amıdou Dıop, 26. Moussa Bagayoko, 35. Umut Sözen, 9. Eren Keleş, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

1. İrfan Can Eğribayat, 77. Savaş Polat, 24. Uğurcan Yazğılı, 32. Mustafa Gökay Eğer, 30. Furkan Özçal, 55. Canberk Dilaver, 7. Ahmet Dereli, 29. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Coşkun Demirbakan

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Özkan Taştemur 49.dk, Sarı Kart Moussa Bagayoko 72.dk, Sarı Kart Evren Korkmaz 16.dk

Oyundan Çıkanlar

Umut Sözen 63.dk, Mehmet Seyfettin Sedef 46.dk, Özkan Taştemur 80.dk, Amıdou Dıop 80.dk

Oyuna Girenler

Serges Flavıer Mbılla Etame 63.dk, Uğurcan Yazğılı 46.dk, Canberk Dilaver 80.dk, Ahmet Dereli 80.dk

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Hatayspor 29 15 9 5 40 25 54 15 2 BB Erzurumspor 29 14 8 7 31 22 50 9 3 Bursaspor 30 15 7 8 44 36 52 8 4 Adana Demirspor 29 13 9 7 57 36 48 21 5 Altay 29 12 10 7 39 31 46 8 6 Akhisarspor 29 12 9 8 37 34 45 3 7 Fatih Karagümrük 29 11 11 7 41 35 44 6 8 Giresunspor 29 12 8 9 35 35 44 0 9 Keçiörengücü 30 10 11 9 24 23 41 1 10 Ümraniyespor 29 11 8 10 40 40 41 0 11 Menemenspor 29 10 8 11 33 38 38 -5 12 Balıkesirspor 29 8 11 10 30 34 35 -4 13 İstanbulspor 29 7 13 9 41 38 34 3 14 Altınordu 30 7 11 12 33 41 32 -8 15 Boluspor 29 4 14 11 24 36 26 -12 16 Osmanlıspor FK 29 6 9 14 33 44 27 -11 17 Adanaspor 30 3 11 16 27 46 20 -19 18 Eskişehirspor 29 7 5 17 32 47 26 -15

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür