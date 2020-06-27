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Bursaspor, Adanaspor maç sonucu | 2019-2020

2019-2020 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursaspor, Adanaspor maç sonucu | 2019-2020

TFF 1. Lig 29. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursaspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 29. hafta maçında Bursaspor sahasında Adanaspor ile 26.06.2020 20:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Bursaspor Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.06.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

25. Çağlar Şahin Akbaba, 39. Kerem Can Akyüz, 75. Tayfur Bingöl, 66. Mamadou Dıarra, 88. Anıl Karaer, 12. Abdullahı Shehu, 36. Burak Altıparmak, 26. Serdar Özkan, 10. Özer Hurmacı, 7. Burak Kapacak, 9. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

44. Emrullah Şalk, 27. Sedat Dursun, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 19. Selçuk Şahin, 15. Aykut Akgün, 6. Ramazan Keskin, 17. Recep Aydın, 99. Abdou Razack Traore, 18. Ali Akman

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

Tayfur Bingöl,8.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Kerem Can Akyüz 64.dk, Sarı Kart Anıl Karaer 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Özer Hurmacı 82.dk, Kubilay Kanatsızkuş 72.dk, Burak Kapacak 66.dk, Burak Altıparmak 72.dk, Abdullahı Shehu 82.dk

Oyuna Girenler

Aykut Akgün 82.dk, Ali Akman 72.dk, Abdou Razack Traore 66.dk, Recep Aydın 72.dk, Cüneyt Köz 82.dk

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 15. Mehmet Seyfettin Sedef, 41. Hakan Çinemre, 23. Evren Korkmaz, 58. Özkan Taştemur, 19. Celil Yüksel, 27. Amıdou Dıop, 26. Moussa Bagayoko, 35. Umut Sözen, 9. Eren Keleş, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

1. İrfan Can Eğribayat, 77. Savaş Polat, 24. Uğurcan Yazğılı, 32. Mustafa Gökay Eğer, 30. Furkan Özçal, 55. Canberk Dilaver, 7. Ahmet Dereli, 29. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Coşkun Demirbakan

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Özkan Taştemur 49.dk, Sarı Kart Moussa Bagayoko 72.dk, Sarı Kart Evren Korkmaz 16.dk

Oyundan Çıkanlar

Umut Sözen 63.dk, Mehmet Seyfettin Sedef 46.dk, Özkan Taştemur 80.dk, Amıdou Dıop 80.dk

Oyuna Girenler

Serges Flavıer Mbılla Etame 63.dk, Uğurcan Yazğılı 46.dk, Canberk Dilaver 80.dk, Ahmet Dereli 80.dk

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Hatayspor29159540255415
2BB Erzurumspor2914873122509
3Bursaspor3015784436528
4Adana Demirspor29139757364821
5Altay29121073931468
6Akhisarspor2912983734453
7Fatih Karagümrük29111174135446
8Giresunspor2912893535440
9Keçiörengücü30101192423411
10Ümraniyespor29118104040410
11Menemenspor2910811333838-5
12Balıkesirspor2981110303435-4
13İstanbulspor2971394138343
14Altınordu3071112334132-8
15Boluspor2941411243626-12
16Osmanlıspor FK296914334427-11
17Adanaspor3031116274620-19
18Eskişehirspor297517324726-15

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür

19.06.2020İstanbulspor2-2Hatayspor
19.06.2020Giresunspor3-1Adanaspor
20.06.2020Balıkesirspor0-1Menemenspor
20.06.2020Keçiörengücü1-0Bursaspor
20.06.2020BB Erzurumspor1-0Eskişehirspor
21.06.2020Boluspor0-0Altınordu
21.06.2020Altay3-1Akhisarspor
21.06.2020Ümraniyespor1-1Fatih Karagümrük
22.06.2020Adana Demirspor2-1Osmanlıspor FK


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