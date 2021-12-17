Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Bursaspor - Bandırmaspor canlı izle | Bursaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR – BANDIRMASPOR CANLI İZLE

Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını ise Eray Eyisoy ve Mehmet Akıncık yapıyor.

BURSASPOR – BANDIRMASPOR CANLI İZLE

BURSASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BURSASPOR:

35. ERHAN ERENTÜRK

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

31. LUKA CAPAN

22. TAHA ALTIKARDEŞ

3. ONUR ATASAYAR

36. BURAK ALTIPARMAK

80. İSMAİL YÜKSEK

14. HASAN AYAROĞLU

7. NAMIK ALASKAROV

99. ELTON - OFOI ACOLATSE

70. MASSIMO BRUNO

YEDEKLER

1. CANBERK YURDAKUL

29. MERT YILMAZ

26. KUBİLAY SÖNMEZ

77. TUĞBEY AKGÜN

19. KEREM ŞEN

20. VEFA TEMEL

10. REAGY BAAH OFOSU

52. UĞUR KAAN YILDIZ

9. BATUHAN KÖR

8. CRISTOBAL ANDRES JORQUERA TORRES

BANDIRMASPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

12. OKAN ALKAN

4. LOKMAN GÖR

3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS

6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA

41. BURAK SÜLEYMAN

17. DOĞAN CAN DAVAS

10. KERİM AVCI

27. MATEJ PUCKO

11. PHILIPPE PAULIN KENY

22. CANER CAVLUN

YEDEKLER:

1. HÜSEYİN KOÇ

19. BERKE GÖRGÜN

28. BİLAL CEYLAN

73. SÜLEYMAN LUŞ

7. GUIDO KOÇER

33. LEVENT AYÇİÇEK

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE

9. ARB MANAJ