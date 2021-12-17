Bursaspor - Bandırmaspor canlı izle | Bursaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında Bursaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Bursaspor - Bandırmaspor canlı izle | Bursaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Bursaspor - Bandırmaspor canlı izle | Bursaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
BURSASPOR – BANDIRMASPOR CANLI İZLE
Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını ise Eray Eyisoy ve Mehmet Akıncık yapıyor.
BURSASPOR – BANDIRMASPOR CANLI İZLE
BURSASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.
BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BURSASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BURSASPOR:
35. ERHAN ERENTÜRK
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
31. LUKA CAPAN
22. TAHA ALTIKARDEŞ
3. ONUR ATASAYAR
36. BURAK ALTIPARMAK
80. İSMAİL YÜKSEK
14. HASAN AYAROĞLU
7. NAMIK ALASKAROV
99. ELTON - OFOI ACOLATSE
70. MASSIMO BRUNO
YEDEKLER
1. CANBERK YURDAKUL
29. MERT YILMAZ
26. KUBİLAY SÖNMEZ
77. TUĞBEY AKGÜN
19. KEREM ŞEN
20. VEFA TEMEL
10. REAGY BAAH OFOSU
52. UĞUR KAAN YILDIZ
9. BATUHAN KÖR
8. CRISTOBAL ANDRES JORQUERA TORRES
BANDIRMASPOR:
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
4. LOKMAN GÖR
3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
41. BURAK SÜLEYMAN
17. DOĞAN CAN DAVAS
10. KERİM AVCI
27. MATEJ PUCKO
11. PHILIPPE PAULIN KENY
22. CANER CAVLUN
YEDEKLER:
1. HÜSEYİN KOÇ
19. BERKE GÖRGÜN
28. BİLAL CEYLAN
73. SÜLEYMAN LUŞ
7. GUIDO KOÇER
33. LEVENT AYÇİÇEK
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE
9. ARB MANAJ