Bursaspor, genç yıldızlarıyla parlıyor

Geçen sezon play-off'a kalan ancak Süper Lig'e yükselmeyi başaramayan yeşil-beyazlı ekip, transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) dosyaları nedeniyle kadrosuna yeni isimler katamadı. Maddi sorunlarında oldukça fazla yaşandığı Bursaspor'da, bazı futbolcuların gidişine de engel olamayınca sıkıntılar günler geçirmeye başlandı.

Bu sezon ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan ve kamuoyunda kümede kalma mücadelesi vereceği öngörülen Bursa temsilcisi, son maçlarında yükselişe geçerek altyapı ağırlıklı kadrosuyla önemli galibiyetlere imza attı.

Bursaspor'un aldığı galibiyetlerin mimarları da genç oyuncuları oldu.

ALİ AKMAN VE BATUHAN KÖR EN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER

Bursaspor'da attığı ve attırdığı gollerle yıldızlaşan 18 yaşındaki Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör de son haftaların en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

19 yaşındaki yıldız adayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi 5-4 yenerek son 16 turuna yükseldikleri maçta 4 gole imza attı.

Profesyonel kariyerinde A takım düzeyindeki ilk sezonunu yaşayan Batuhan Kör, ligde son hafta Yılport Samsunspor'u 3-0 yendikleri maçta da 2 gol kaydederek dikkati çekmişti.

Ligde 8 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Ali Akman ile son haftalarda çıkış yakalayan Batuhan Kör, yeşil-beyazlı ekibin yıldızlaşan isimleri haline geldi.