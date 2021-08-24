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Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih tekke ile anlaştı!

Sezonun başlamasıyla birlikte ilk haftadan teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayıran Bursaspor'un yeni hocası belli oldu. Yeşil beyazlı ekip teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih tekke ile anlaştı!

TFF 1. Lig'de oynadığı ilk hafta karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayıran Bursaspor'un bu göreve kimi getireceği merakla bekleniyordu. Yeşil beyazlı ekip yeni teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdiğini duyurdu. Açıklama resmi internet sitesinden yapıldı.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada:

"BİLGİLENDİRME

Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." ifadelerine yer verildi.

 

Aktif futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor takımlarını yönetti.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde İstanbulspor'da görev alan Tekke, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.

 

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