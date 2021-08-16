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  3. Bursaspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu!

Bursaspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu!

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının oynanmasının ardından flaş bir ayrılık açıklaması geldi. Bursaspor kulübü, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil beyazlı ekip dün akşam çıktığı maçta Adanaspor ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.

Bursaspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu!

Türkiye de futbol müsabakalarında yeni sezonun başlamasıyla birlikte ayrılıklar da gelmeye başladı. Daha önce Süper Ligde Kasımpaşa, Şenol Can ile yollarını ayırmıştı. Bir ayrılık haberi de Bursaspor'dan geldi. Teknik direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Bursaspor Kulübü ayrılığı resmi sitesinden yayınladığı açıklama ile duyurdu. Yeşil beyazlı ekip yaptığı açıklamada 

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır.

Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

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