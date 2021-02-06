Bursaspor'da koronavirüs şoku! 11 kişi pozitif...

Bursaspor resmi hesaplarından yapılan açıklamada, kulüpte 8'i futbolcu, 11 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır.

Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."