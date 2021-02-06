Bursaspor'da koronavirüs şoku! 11 kişi pozitif...
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu, 11 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Bursaspor resmi hesaplarından yapılan açıklamada, kulüpte 8'i futbolcu, 11 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır.
Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."