Bursaspor’da yeni sezon mesaisi yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlıyor

Bursaspor'da 2023 yılı yeni sezon hazırlıkları yarın saat 18.00'de yapılacak antrenman başlıyor.

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Bursaspor’da yeni sezon mesaisi yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlıyor

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın saat 18.00'de yapılacak antrenman başlıyor. 36 kişilik kadroda tekrardan anlaşılan Ozan İsmail Koç ve Talha Yakın da yer aldı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Takımımız, 20Temmuz Perşembe günü saat 18:00'de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başlayacak."

Bursaspor'un kadrosunda yer alan isimler şöyle: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Talha Yakın, Kerem Matışlı, Kubilay Sönmez, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Kerem Kök, Samet Bozkurt, Kadir Yiğit, Enes Öztürk, Yiğit Fidan, Hamza Baran Arıkan, Baran Karagöz, Berat Sakarya, Ozan İsmail Koç, Emre Tepegöz, Ömer Turan Görgüç, Bilal Güney, Barış Dalkıran, Abdullah Eren Türkay, Deniz Dirk Knibbe, Enes Gökhan, Melih Sağlam, Yusuf Sertkaya, Tuğhan Yıldız, Kerem Dede, Çağatay Yılmaz, Berat Altındiş, Eren Güler, Alperen Şirin, Seçkin Batuhan Fırıncı, Mustafa Genç, Hasan Sabri Karaca."

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