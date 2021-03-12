Bursu krediye çevrilen öğrenci KYK'ya açtığı davayı kazandı!

2012 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde okumaya başlayan D.U., kendi isteği ile zorunlu olmayan İngilizce hazırlık sınıfına kaydoldu. Ardından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden geri ödemesiz bursla 4 yıllık üniversite okudu.

Mezun olduktan sonra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 18 bin 486 TL kredi borcu olduğunu öğrenen genç şoke oldu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü borcun gerekçesi olarak hazırlık sınıfında başarısız olmasını gösterdi. Soluğu mahkemede alan genç kredinin iptali için Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme, D.U.'nun okuduğu hazırlık sınıfının isteğe bağlı olduğunu öğrenince Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden savunma istedi. Kurum da savunmasında D.U.'nun hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini belirtti.

''HUKUKA UYGUN DEĞİL''

Dava neticesinde mahkeme D.U.'yu haklı bularak kredinin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı;

"Kendi isteğiyle hazırlık sınıfı okuyan ve hazırlık sınıfı sonrasında 4 yıllık Türkçe örgün öğretimi başarı ile tamamlayarak mezun olan davacının zorunlu olmayan ve seçilmesi halinde başarı şartı aranmayan hazırlık sınıfındaki başarı durumu esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir."