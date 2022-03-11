Buruk isminin anlamı nedir, Buruk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Buruk isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Buruk ismi ne demek, Buruk ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Buruk isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Buruk İsminin anlamı nedir? TDK Buruk anlamı:

Burak ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Burulmuş olan.

2. sıfat Tadı kekre olan (meyve):

"Vişne şerbetinin bu buruk tadı gerçek midir?" - Attila İlhan

3. isim Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi.

4. sıfat, mecaz Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse):

"Rahmi'ye karşı o da ötekiler gibi buruktu." - Tarık Buğra

Buruk İsmi Kuranda geçiyor mu?

Buruk ismi Kur'an-ı kerim'de geçmemektedir.

Buruk isminin kökeni:

Buruk ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Buruk isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Buruk isminin rengi:

Bronz

Buruk ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Buruk isminin Harf Analizi Nedir ?

Buruk ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

K : Kariyerli

Buruk isminin Numerolojisi Kaçtır?

Buruk ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

U : 25

R : 21

U : 25

K : 14

= 87 – Buruk İsminin Numeroloji Toplamı 87’dir.

Buruk isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Buruk ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Buruk isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 U: 3 R: 9 U: 3 K: 2 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Buruk isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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