Buruk ramazan sevinci! Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha konteyner kentte karşılıyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden ve 9 yıldır Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını devam ettiren 3 bin 500 Bayırbucak Türkmeni aile, ramazan hazırlıkları yapıyor. Bir yandan ramazan telaşı yaşayan Türkmen aileler, bir yandan da vatanları ve akrabalarından uzakta ramazanı karşılamanın burukluğunu hissediyor. Geçici Barınma Merkezi sakinlerinden Ali Mollamusa, bu yıl 10'uncu ramazanı ülkelerinden uzakta geçireceklerini söyledi.

Bu ramazanda da bol bol dua edeceklerini aktaran Mollamusa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok şükür Türkiye devleti ve Türk milleti bize kucak açtı. Ramazanın gelmesi tabii ki insana huzur veriyor. Bol bol dua edeceğiz. Burada ramazanlar hüzün dolu geçiyor çünkü Suriye tarafında kalan akrabalarımız, arkadaşlarımız var. "

"9 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİK"

Kamplarda her türlü hizmetten faydalandıklarını dile getiren Mollamusa, her ne olursa olsun insanın köyünü, akrabalarını özlediğini anlattı. Fatma Bozoğlan da ailesiyle 9 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini kaydetti. Burayı ikinci vatan olarak gördüklerini ifade eden Bozoğlan, "Ramazan gelince hüzün doluyoruz. Oradaki ramazanları burada yaşamıyoruz çünkü köyümüzden uzaktayız. Türkiye'den Allah razı olsun, burada zorluk geçirmedik, çok memnunuz buradan. Vatandan uzakta zor da olsa günler geçiyor. Dileğimiz, diğer ramazanı köyümüzde geçiririz." dedi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı