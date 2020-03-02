Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.TV8 Survivor All Star 36. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV Son Nefesime Kadar 2. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle YoutubeJose Sosa İstanbul gecelerinde fena yakalandı! Yanındaki Özlem Yıldız ise çapkınlığı gizlemek için elinden geleni yaptı!ATV Kuruluş Osman 84. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeİSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?Show TV Oğlum 4. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeDikişli Boru Profil Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPeşmelba ne demek, TDK'ya göre Peşmelba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kanal D Sadakatsiz 51. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Buse Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Arslan'ın sağlık durumu nasıl?

Buse Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Arslan'ın sağlık durumu nasıl?

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda yer alan ünlü oyuncu Buse Arslan, Kuruluş Osman seti dönüşünde trafik kazası geçirdi. Buse Arslan hemen hastaneye kaldırıldı. Peki Buse Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Arslan'ın sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Buse Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Arslan'ın sağlık durumu nasıl?

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda yer alan ünlü oyuncu  Buse Arslan'ın set dönüşünde trafik kazası geçirip  hemen hastaneye kaldırılması üzerine kim olduğu merak konusu oldu.Buse Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Arslan'ın sağlık durumu nasıl?  Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncularından biri olan hakkındaki bilgiler haberimizdedir.

BUSE ARSLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.

Buse Arslan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atmıştır. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.

2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Buse Arslan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?

Buse Arslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

  • 2019 – Kuruluş Osman (Aygül) (TV Dizisi)
  • 2018 – Kocaman Ailem (Berrak) (TV Dizisi)
  • 2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Didem) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Yalanı Sever (Perihan) (TV Dizisi)
  • 2014-2015 – Kocamın Ailesi (Gülay) (TV Dizisi)
  • 2013 – Bizim Okul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
  • 2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril) (TV Dizisi)
  • 2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)
  • 2012 – Avrupa Avrupa (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
  • 2011 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği trafik kazasında boyun kısmından darbe alan 30 yaşındaki ünlü oyuncuya, tedavi gördüğü hastanede bir boyunluk takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncu, bir süre boyunluk ile gezmek zorunda kalacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT