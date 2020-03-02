Kuruluş Osman dizisiyle ekranda yer alan ünlü oyuncu Buse Arslan'ın set dönüşünde trafik kazası geçirip hemen hastaneye kaldırılması üzerine kim olduğu merak konusu oldu.Buse Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Arslan'ın sağlık durumu nasıl? Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncularından biri olan hakkındaki bilgiler haberimizdedir.

BUSE ARSLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atmıştır. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.

2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Buse Arslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Aygül) (TV Dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (Berrak) (TV Dizisi)

2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Didem) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Perihan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kocamın Ailesi (Gülay) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril) (TV Dizisi)

2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Avrupa Avrupa (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2011 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği trafik kazasında boyun kısmından darbe alan 30 yaşındaki ünlü oyuncuya, tedavi gördüğü hastanede bir boyunluk takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncu, bir süre boyunluk ile gezmek zorunda kalacak.