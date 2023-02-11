Buse Deviren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Buse Deviren'in biyografisi

Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Buse Deviren yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Buse Deviren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Buse Deviren'in biyografisi

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Buse Deviren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Buse Deviren'in biyografisi

Hatay'da deprem gelişmelerini aktarmak için ekran başına geçen CNN Türk muhabiri Buse Deviren’in başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Buse Deviren televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Buse Deviren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Buse Deviren'in biyografisi haberimizde...

MUHABİR BUSE DEVİREN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Buse Deviren, 2022 yılı itibariyle CNN Türk ekranlarında muhabir olarak görev yapmaktadır. Daha önce Woman TV ve Atv’de de görev yapmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Buse Deviren, aslen Hatay, Antakyalıdır.

Buse Deviren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Buse Deviren'in biyografisi

BUSE DEVİRENİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

İnstagram: @busedeviren
Twitter: @deviren_buse

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