Buse enkaz altından kurtarıldı mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, göçük altında bulunan Buse ile telefonda konuştu. Bakan Pakdemirli, Buse'ye "Biraz sakin ol. İnşallah sana ulaşacağız" dedi. Canlı yayında gerçekleşen görüşme sonrası Buse'nin durumuna ilişkin arama yapılmaya başlandı. Peki Buse enkaz altından kurtarıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

BUSE ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan bir vatandaş ile telefonda konuştu.

Enkazdaki vatandaşla telefonda konuşan Bakan Pakdemirli onu sakinleştirdi.

Bakan Pakdemirli, vatandaşa "Biraz sakin ol. İnşallah sana ulaşacağız" dedi.

Herhangi bir gürültü duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli, telefon görüşmesinde "Ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun" deyip vatandaşla diyaloğunu sürdürdü.

Bakan Pakdemirli ile telefonda konuşan Buse, "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım, beni bulurlar" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI: BUSE KURTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile ortak açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım: Amacımız enkazdakilere sağ ulaşmak

Bakan Pakdemirli, depremde enkaz altında kalan Buse isimli vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçmiş olsun diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem anında ben de Cumhurbaşkanımızla bir randevum vardı, haber alınca yönümüzü bu tarafa çevirdik geldik. Hızlı bir şekilde ben sahaya intikal ettim. Bu gece burada plan ve program yapılıyor. Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız.

Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur, binalarımızın altında kalan her vatandaşımız çıkar.Sadece birinci katı yıkılıp da orada çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız da var.Yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bina altında kalanlara zarar vermemek öncelik olmalı diye düşünüyorum.Bugün memleketimizde birçok ilde kuvvetli yağış var. Beş gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor.Dışarda kalmak isteyen vatandaşlarımıza da bu bir artı olacaktır. Bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 arasında, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık da 19 ila 22 derece arasında."